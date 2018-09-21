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Киев признал риск отделения Закарпатья
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Киев признал риск отделения Закарпатья от Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.
«Я считаю, что Закарпатье — это очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. И мы в [противодействие таким методам] должны вложиться, иначе создадим ситуацию, что нам это будет стоить все больше», — сказал Климкин в интервью радиостанции «Новое время».
По его словам, на Закарпатье нужно решительно строить собственную «логику поведения с национальными меньшинствами». Иначе, как считает министр, ситуацию может использовать в свою пользу Россия.
«Есть и другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства: румынское, болгарское. Мы прекрасно понимаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинства. Россия может и будет совершенствоваться в применении гибридных методов. Нужна последовательная и четкая политика в отношении всех этих регионов», — подчеркнул Климкин.
Ранее Климкин назвал два варианта разрешения скандала с выдачей паспортов в городе Берегово Закарпатской области.
До этого Климкин также заявлял, что выдача венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье является «красной линией» в отношениях Киева и Будапешта. Кроме того, в выдаче венгерских паспортов он увидел вызов для национальной безопасности Украины.
В среду стало известно, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта.
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