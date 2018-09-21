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Украина призвала Венгрию «забрать» своего консула
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Украина призвала Венгрию «забрать» своего консула после скандала с паспортами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал два варианта разрешения скандала с выдачей паспортов в городе Берегово Закарпатской области.
«Есть две опции: или венгры его (консула — прим. ВЗГЛЯД) забирают, признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный момент, и я готов предложить этот конструктивный момент господину [главе МИД Венгрии Петеру] Сиярто. Или, если не захотят, поедет в Будапешт или куда они его возьмут назад», — сказал Климкин в эфире украинского радио «Новое время», передает РИА «Новости».
Климкин также заявил, что выдача венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье является «красной линией» в отношениях Киева и Будапешта. Кроме того, в выдаче венгерских паспортов он увидел вызов для национальной безопасности Украины.
В среду стало известно, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта.
Киев пообещал выслать консула Венгрии на Украине.
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