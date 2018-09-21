Главного оппозиционера ДНР не пустили на выборы

Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский не примет участия в выборах нового главы республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ. Причины названы не были, но они и так понятны», — сообщил он.

Ходаковский добавил, что «все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно».

Ранее Ходаковский заявил о своем желании баллотироваться на пост главы самопровозглашенной ДНР. Выборы намечены на 11 ноября.