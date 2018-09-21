«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»

«Я смотрю на Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор после того, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит», — заявил журналист.

По его словам, украинский политик давно раздражает западные страны. Кроме того, Леонтьев убежден, что западные спецслужбы стоят за всеми резонансными убийствами в России и за ее пределами.

«Послушайте, они сами мочили этих Скрипалей, начиная с Немцова и кончая Политковскими и Скрипалями. Они их всех сами замочили, а мы жуем сопли», — приводит слова Леонтьева Ytro.ru.

По мнению Леонтьева, Запад даже готов на убийство американского президента Дональда Трампа , лишь бы очернить и подставить Россию.