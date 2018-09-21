«Порошенко может стать следующей жертвой отравления» 

Западные страны могут отравить президента Украины Порошенко, как они отравили Сергея Скрипаля. Такое мнение выразил пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести FM».
«Я смотрю на Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор после того, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит», — заявил журналист.
По его словам, украинский политик давно раздражает западные страны. Кроме того, Леонтьев убежден, что западные спецслужбы стоят за всеми резонансными убийствами в России и за ее пределами.
«Послушайте, они сами мочили этих Скрипалей, начиная с Немцова и кончая Политковскими и Скрипалями. Они их всех сами замочили, а мы жуем сопли», — приводит слова Леонтьева Ytro.ru.
По мнению Леонтьева, Запад даже готов на убийство американского президента Дональда Трампа, лишь бы очернить и подставить Россию.
«Они сейчас возьмут и какого-нибудь Трампа замочат, а скажут, что Россия опять вмешалась», — предрек журналист.