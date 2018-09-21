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Эрдоган посетит США
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Эрдоган посетит США 23-27 сентября и выступит на ГА ООН 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанесет 23-27 сентября визит в США, где выступит на сессии Генассамблеи ООН и примет участие в заседании высокого уровня по вопросам миграции, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера в пятницу.
"Наш президент совершит визит в США 23-27 сентября для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН. В рамках сессии 24 сентября он примет участие в заседании высокого уровня по вопросам миграции, а 25 сентября выступил на Генассамблее. На полях сессии Эрдоган также проведет двусторонние встречи с генсеком ООН, главами государств и правительств ряда стран, встретится с представителями деловых кругов США, мусульманской и турецкой общин", — говорится в сообщении.
Как заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, вопрос о встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом пока не решен.
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