«Тяжелые переговоры»: о чем Путин говорил с Лукашенко

Лукашенко оценил результаты «тяжелых» переговоров с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о своих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным , которые прошли 21 сентября в Сочи . По его словам, стороны достигли значительного прогресса по многим вопросам, наметили пути решения «тяжелого» вопроса с экспортом нефтепродуктов и пересечения границ гражданами третьих стран. По словам Лукашенко, в ближайшее время на прилавки российских магазинов может вернутся молоко из Белоруссии

Тяжелыми, но результативными назвал свои переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко. 21 сентября лидеры встречались в резиденции Бочаров ручей, где в течение нескольких часов обсуждали спорные вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся, в частности, поставок нефтепродуктов, природного газа, сельского хозяйства и рефинансирования долгов Минска перед Москвой

«Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Помимо этого, часть переговоров проходила при участии членов правительств России и Белоруссии, а также премьер-министров обеих стран.

По итогам встречи в Сочи стороны не сделали никаких официальных заявлений. Представители Кремля и правительства РФ также не стали комментировать итоги переговоров. О том, что до чего-то лидерам все же удалось договориться, намекнул только Лукашенко на заседании белорусского правительства, призвав членов кабинета министров «обсудить итоги переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений», чтобы уточнить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые в Сочи договоренности.

«Прежде всего, связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси», — уточнил он.

«Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», — сказал Лукашенко.

В апреле 2017 года Россия обязалась поставлять республике 18 млн тонн нефти непосредственно для дальнейшей переработки, а еще 6 млн тонн — для дальнейшей перетаможки (то есть по факту нефть становится белорусской). Эта схема действует в этом и следующем годах, но в дальнейшем ситуация может существенно измениться, поскольку принято решение о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли РФ, а это значит, что цены на нефть для белорусских НПЗ будут расти, следовательно будет падать доход от экспорта нефтепродуктов и перетамаживания.

В 2017 году российский бюджет недополучил около 12 млрд руб. из-за беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Вследствие роста курса доллара и цены нефти в 2019 году потери могли бы увеличиться до 22 млрд руб.

10 августа агентство Reuters со ссылкой на протокол изменений к двухстороннему межправсоглашению и пояснительную записку «Белнефтехима», сообщило о намерении Москвы ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) в Белоруссию с четвертого квартала нынешнего года. Позже источник в российском правительстве подтвердил, что Москва критически смотрит на рост объема поставок нефтепродуктов в Белоруссию, поскольку это бьет по бюджету.

Министр энергетики РФ Александр Новак позже заявил, что его ведомство не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию, «потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами».

Кроме того, с 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Белоруссия уже сейчас получает нефть почти беспошлинно, а также нефтепродукты, зарабатывая на их реэкспорте в другие страны.

Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад и на Украину. При поставках в Белоруссию пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. Но и Белоруссия не хочет отказываться от нефтяной субсидии.

«Мы выработали два варианта и договорились с президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе [на полях предстоящего саммита СНГ] окончательно согласуем решение этого вопроса», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также уточнил, что в ходе переговоров стороны достигли понимания в вопросе о пересечении белорусско-российской границы гражданами третьих стран.

«Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Белоруссии», — сказал он.

Сейчас иностранцы, имеющие российскую визу, обязаны въезжать в РФ через международные пункты пропуска.

Вопрос беспрепятственного транзита иностранцев с российской визой в РФ через территорию Белоруссии обсуждается, в Минске рассчитывают, что его удастся урегулировать до конца года в соглашении о взаимном признании виз.

Лукашенко также отметил, что Москва и Минск договорились решить вопрос о квотах для белорусских автомобильных перевозчиков.

«Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну, какое же тут Союзное государство», — посетовал белорусский лидер. По его словам, в разговоре лично с Владимиром Путиным главы государств решили исправить данную ситуацию. «Вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России», — добавил он.

Лукашенко был полон оптимизма и по поводу поставок в РФ белорусского молока. По его словам, Москва и Минск пришли к полному пониманию по вопросам взаимных поставок сельхозпродукции и в течение недели выработают соответствующий план.

«Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли предприятие», — посетовал он.

«Сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок», — признал Лукашенко. «Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена», — добавил он.

«Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог», — сказал Лукашенко.

Впрочем, в подробности здесь он вдаваться не стал, уточнив только, что планирует продолжить обсуждение на саммите СНГ через неделю в Душанбе. «Не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств», — пообещал президент Белоруссии.