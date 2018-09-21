Немцы массово полюбили противников мигрантов

По данным социологических опросов, немецкая националистическая партия «Альтернатива для Германии » (АдГ) оказалась на втором месте по популярности в стране, набрав 18 процентов голосов. Правящая партия сохраняет лидирующую позицию, но продолжает терять избирателей. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Немецкая медиаплатформа ARD спросила у граждан, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Оказалось, что «Альтернатива для Германии» теперь популярней, чем социал-демократы из СДПГ. Поддержка националистической партии, известной анти-исламской и анти-иммигрантской риторикой, выросла на два процента меньше чем за две недели — предыдущий подобный опрос проводился 9 сентября.

Правящий блок Ангелы Меркель ХСС/ХДС потерял один процент популярности — сейчас его поддерживает 28 процентов избирателей. Это худший результат с 1997 года. Их партнеры СДПГ также потеряли один процент голосов, оставшись с 17 процентами. Таким образом, если бы выборы в парламент прошли сейчас, у коалиции не оказалось бы абсолютного большинства.

Поддержка евровроскептиков из АдГ, тем временем, растет заметными темпами — на выборах в Бундестаг в прошлом году партия получила всего 12,6 процентов голосов, став, однако, третьей политической силой в ФРГ.

Такой резкий передел сил связывают со скандалом вокруг отстранения главы немецкой контрразведки Ханса-Георга Маасена. Его обвинили в симпатиях к ультраправым и незаконной передаче данных об исламистах членам «Альтернативы для Германии».