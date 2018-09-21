Эскортнице из Солсбери пригрозили расплатой за ложь 

Сеть ресторанов Prezzo подаст в суд на Алекса Кинга и его жену Анну Шапиро, если их отравление окажется инсценировкой. Об этом сообщает The Times.
Издание отмечает, что компания понесла убытки, так как ресторан после инцидента был закрыт. Кроме того, речь идет о репутационном ущербе.
Вечером 16 сентября в СМИ появилась информация, что двум посетителям кафе Prezzo в Солсбери стало плохо, причем у них якобы начались те же симптомы отравления, что у Сергея и Юлии Скрипалей.
Позже в полиции заявили, что новый инцидент не связан с ядом «Новичок». К 20 сентября пару выписали из больницы. В интервью таблоиду The Sun Шапиро предположила, что ее пытались отравить связанные с Кремлем люди, так как она выступает против политики российских властей. Она рассказала, что ее отец был высокопоставленным военным в России. Позже газета удалила это интервью.
Британские таблоиды назвали Шапиро работницей сферы эскорт-услуг, а ее мужа — фигурантом дела о торговле наркотиками. «Русская служба Би-би-си» называла Кинга известным пранкстером (ради развлечения и популярности совершает различные выходки на публике).
По словам неофициальных источников «Би-би-си», врачи не нашли в организмах супругов следов каких-либо ядов, поэтому следствие рассматривает версию об инсценировке отравления.