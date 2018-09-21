Эскортнице из Солсбери пригрозили расплатой за ложь

Сеть ресторанов Prezzo подаст в суд на Алекса Кинга и его жену Анну Шапиро , если их отравление окажется инсценировкой. Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что компания понесла убытки, так как ресторан после инцидента был закрыт. Кроме того, речь идет о репутационном ущербе.

Юлии Скрипалей. Вечером 16 сентября в СМИ появилась информация, что двум посетителям кафе Prezzo в Солсбери стало плохо, причем у них якобы начались те же симптомы отравления, что у Сергея

Позже в полиции заявили, что новый инцидент не связан с ядом «Новичок». К 20 сентября пару выписали из больницы. В интервью таблоиду The Sun Шапиро предположила, что ее пытались отравить связанные с Кремлем люди, так как она выступает против политики российских властей. Она рассказала, что ее отец был высокопоставленным военным в России. Позже газета удалила это интервью.

Британские таблоиды назвали Шапиро работницей сферы эскорт-услуг, а ее мужа — фигурантом дела о торговле наркотиками. «Русская служба Би-би-си» называла Кинга известным пранкстером (ради развлечения и популярности совершает различные выходки на публике).

По словам неофициальных источников «Би-би-си», врачи не нашли в организмах супругов следов каких-либо ядов, поэтому следствие рассматривает версию об инсценировке отравления.