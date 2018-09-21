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В ЛНР испугались действий ВСУ в «серой зоне»
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В ЛНР опасаются, что силовики могут занять участки в «серой зоне» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики могут занять ряд участков в "серой зоне" в Донбассе накануне выступления Порошенко на Генассамблее ООН 26 сентября, полагает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко ранее сообщил, президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.
"Стало известно, что в преддверии выступления Порошенко на Генассамблее ООН 26 сентября, украинские силовики планируют заявить об "очередной фейковой победе" по освобождению населенных пунктов, находящихся в "серой" зоне", — сказал Марочко.
По его словам, ВС Украины готовят съемки постановочного видео с привлечением якобы местных жителей, которые в интервью украинским СМИ обратятся с призывом ввести подразделения ВСУ в населенные пункты в "серой зоне".
"Данные действия ВСУ полностью нарушают Минские договоренности, дестабилизируют обстановку на линии боевого соприкосновения, а также поставят под угрозу хрупкий мир", — считает представитель оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Раде, заявил, что украинские силовики заняли две трети территории Донбасса. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали эти слова попыткой приписать украинской армии мнимые победы.
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