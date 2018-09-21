В ЛНР испугались действий ВСУ в «серой зоне»

В ЛНР опасаются, что силовики могут занять участки в «серой зоне»

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке . Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко ранее сообщил, президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.

"Стало известно, что в преддверии выступления Порошенко на Генассамблее ООН 26 сентября, украинские силовики планируют заявить об "очередной фейковой победе" по освобождению населенных пунктов, находящихся в "серой" зоне", — сказал Марочко.

По его словам, ВС Украины готовят съемки постановочного видео с привлечением якобы местных жителей, которые в интервью украинским СМИ обратятся с призывом ввести подразделения ВСУ в населенные пункты в "серой зоне".

"Данные действия ВСУ полностью нарушают Минские договоренности, дестабилизируют обстановку на линии боевого соприкосновения, а также поставят под угрозу хрупкий мир", — считает представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Раде, заявил, что украинские силовики заняли две трети территории Донбасса. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали эти слова попыткой приписать украинской армии мнимые победы.