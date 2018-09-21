Матрешку с Путиным поместили на обложку «Тайм»

Накануне ее своим подписчикам в соцсети «Твиттер» продемонстрировал редактор издания Дэн Стюарт. На обложке под заголовком «Вся царская рать» и подзаголовком «Как олигархи Путина проникли в команду Трампа» в виде матрешек предстают президенты России и США, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска и экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт

"All the Czar's Men. " @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh— Dan Stewart (@thatdanstewart) 20 сентября 2018 г.

Самой большой из матрешек является та, на которой нарисован Трамп, несколько меньше — та, что с Манафортом, чуть меньше нее — с Дерипаской, а самой маленькой — с Путиным.

Статья, написанная репортером «Тайм» Саймоном Шустером, посвящена якобы имевшему место вмешательству России в выборы американского президента 2016 года.