Ещё
Матрешку с Путиным поместили на обложку «Тайм»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матрешку с Путиным поместили на обложку «Тайм» 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Матрешка с изображением президента России Владимира Путина украсит обложку нового выпуска американского журнала «Тайм».
Накануне ее своим подписчикам в соцсети «Твиттер» продемонстрировал редактор издания Дэн Стюарт. На обложке под заголовком «Вся царская рать» и подзаголовком «Как олигархи Путина проникли в команду Трампа» в виде матрешек предстают президенты России и США, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска и экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.
Самой большой из матрешек является та, на которой нарисован Трамп, несколько меньше — та, что с Манафортом, чуть меньше нее — с Дерипаской, а самой маленькой — с Путиным.
Статья, написанная репортером «Тайм» Саймоном Шустером, посвящена якобы имевшему место вмешательству России в выборы американского президента 2016 года.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подрядчик «Роскосмоса» сбежал с гостайной318
Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег6
Меркель публично оскорбила Мэй317
Ситуация на Азове испугала ЕС55
Школьник убил одноклассника куском сыра11
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:22
В Перми разгорелся скандал из-за «розовой» ученицы
Происшествия Другое
00:41
Порошенко устроил вечеринку за 300 тысяч долларов
Украина В мире
00:36
Пока вы спали: Россияне остались без свободных денег
Общество
03:54
Подрядчик «Роскосмоса» сбежал с гостайной
Происшествия Криминал
00:39
Ситуация на Азове испугала ЕС
Европа В мире
00:59
Россия и ПАСЕ: Москва ставит ультиматум
Политика Статьи
02:11
Добить до конца: по кому ударят новые санкции
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение