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Новый глава Мексики дал странное обещание
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Новый глава Мексики выбрал между гамаком и президентской резиденцией 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес, который вступит в должность 1 декабря, заявил, что после переезда в президентский дворец натянет в нем гамак. Слова мексиканского лидера передает РИА "Новости".
Ранее Обрадор заявлял, что не будет пользоваться президентской резиденцией "Сосны" в дорогом районе Мехико. Он обещал, что вместо этого будет постоянно жить в Национальном дворце на центральной площади Сокало.
"Я не буду закрывать дворец, нет! Мне нужно немного места, всего лишь чтобы поставить складную кровать и натянуть гамак", — сказал Обрадор.
В данный момент Национальный дворец одновременно выполняет функции национального музея и городской президентской резиденции. Он находится в районе, который не относится к числу престижных.
Ранее сообщалось, что Обрадор пригласил на свою инаугурацию российского лидера Владимира Путина.
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