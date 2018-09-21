Новый глава Мексики дал странное обещание

Новый глава Мексики выбрал между гамаком и президентской резиденцией

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес, который вступит в должность 1 декабря, заявил, что после переезда в президентский дворец натянет в нем гамак. Слова мексиканского лидера передает РИА "Новости"

Ранее Обрадор заявлял, что не будет пользоваться президентской резиденцией "Сосны" в дорогом районе Мехико. Он обещал, что вместо этого будет постоянно жить в Национальном дворце на центральной площади Сокало.

"Я не буду закрывать дворец, нет! Мне нужно немного места, всего лишь чтобы поставить складную кровать и натянуть гамак", — сказал Обрадор.

В данный момент Национальный дворец одновременно выполняет функции национального музея и городской президентской резиденции. Он находится в районе, который не относится к числу престижных.