Британия создаст кибервойска для нападения на Россию

Британия собралась создать наступательное киберподразделение против России

Минобороны и Центр правительственной связи Великобритании запланировали создать наступательное киберподразделение, деятельность которого будет направлена против России , сообщают СМИ.

В него войдут 2 тыс. человек. Подразделение должно расширить британские возможности для ведения войны в киберпространстве. Ожидается, что британский наступательный потенциал в данной сфере вырастет в четыре раза, передает ТАСС со ссылкой на Sky News

Лондон намерен потратить на создание киберподразделения не менее 250 млн фунтов стерлингов (331 млн долларов).

В марте сообщалось, что Борис Джонсон , который тогда еще возглавлял МИД Великобритании, намерен создать киберподразделение для борьбы с ботами и фейковыми аккаунтами. Эти планы связывались с «деятельностью Кремля».

Британские СМИ в сентябре заявляли, что Лондон может прибегнуть к кибератакам против России «в ответ» на инцидент в Солсбери.