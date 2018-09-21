Ещё
«Кремлевская барбаросса провалилась»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил о провале «российской операции» на Украине 

РИА Новости 4 часа назад
Петр Порошенко заявил, что украинская армия остановила "российское наступление" на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам президента, Украина создала боеспособную армию, которая остановила "Русскую весну" и "защищает страну на украинско-российской границе".
"Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" — захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну по украинско-российской границе", — написал Порошенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Последние новости
США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления" Хорватские СМИ рассказали, как российская армия стала "продвинутой"
Комментарии225
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель публично оскорбила Мэй344
«Кому он молится?»: Порошенко разозлил украинцев194
США заявили о «божественном» оружии России60
Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании286
Садальский раскрыл страшную зависимость Пугачевой24
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение