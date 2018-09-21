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Петрову и Боширову приписали арест в Нидерландах
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Журналисты узнали о приключениях Петрова и Боширова в Нидерландах 

Ридус + ещё 1 50 минут назад
Фото: Reuters
Международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых британские власти обвиняют в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник также намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ». В прессе есть только один эпизод подобного рода: в этом году (якобы весной, но точное время не сообщается) прокуратура Нидерландов задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц», — пишет The Insider со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах Нидерландов.
Между тем, арест и депортация исключают выдачу новой шенгенской визы, поэтому Петров и Боширов не могли быть теми самыми задержанными россиянами в городе Шпиц.
«Такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным — так что если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со «взломщиками»», — полагают журналисты. Также они уверены, что «ГРУ иногда использует уже провалившихся агентов».
Напомним, 14 сентября издание The Insider опубликовало данные расследования, проведенного совместно с проектом The Bellingcat. Изучив базу ФМС, журналисты обнаружили на файле с паспортными данными Петрова штамп «сведений не давать», а также рукописную отметку «есть письмо с. с.», что расшифровали как «совершенно секретно».
Кроме того, по номерам паспортов Петрова и Боширова журналисты установили, что их выдали в УФМС 770001 по городу Москве, которое якобы обеспечивает документами исключительно привилегированных лиц и сотрудников силовых органов. Комментируя эту информацию замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что по базе данных Федеральной миграционной службы нельзя установить принадлежность человека к разведывательной организации.
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