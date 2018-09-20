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Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину
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Пранкерам Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину
Национальная Служба Новостей
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ещё 1
2 часа назад
Фото: nsn.fm
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Служба безопасности Украины
запретила известным пранкерам
Владимиру Кузнецову
(«Вован») и
Алексею Столярову
(«Лексус») въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
Решение об этом было принято в июле, передает
«Интерфакс»
.
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