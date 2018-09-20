Ещё
Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пранкерам Вовану и Лексусу запретили въезд на Украину 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Служба безопасности Украины запретила известным пранкерам Владимиру Кузнецову («Вован») и Алексею Столярову («Лексус») въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
Решение об этом было принято в июле, передает «Интерфакс».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Глава МИД Австрии пообнималась с Путиным и рассказала о поддержке санкций Порошенко: Российской базы в Севастополе не будет после возвращения Крыма Порошенко назвал фейком информацию Минобороны РФ о ракете, сбившей MH17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель публично оскорбила Мэй236
Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании185
Предупреждение Медведева и другие события дня59
«Не выйду из дома, пока маньяка не поймают»7
Главком ВВС Израиля отчитался перед Москвой
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение