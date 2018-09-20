США ввели санкции против ЧВК Вагнера и 27 россиян

Госдепартамент опубликовал список российских компаний и физических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. Документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства ..

В список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, «Оборонлогистика», а также авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре . Кроме того, запреты коснулись петербургского «Агентства интернет-исследований», ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering.

По утверждению госсекретаря Майка Помпео, в список вошли 33 лица, «действующие в интересах оборонных и разведывательных секторов России». Они попали под закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.