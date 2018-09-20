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США ввели санкции против ЧВК Вагнера и 27 россиян
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США ввели санкции против ЧВК Вагнера и 27 россиян 

Lenta.ru + ещё 5 50 минут назад
Фото: Jonathan Ernst / REUTERS
Госдепартамент опубликовал список российских компаний и физических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. Документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства..
В список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, «Оборонлогистика», а также авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, запреты коснулись петербургского «Агентства интернет-исследований», ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering.
Среди физических лиц оказались начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов, а также миллиардер Евгений Пригожин.
По утверждению госсекретаря Майка Помпео, в список вошли 33 лица, «действующие в интересах оборонных и разведывательных секторов России». Они попали под закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.
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