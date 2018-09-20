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Названо условие для сотрудничества Ассанжа с Британией
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Адвокат Ассанжа назвала условие для сотрудничества с Британией 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Адвокат главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон в интервью RT назвала условие, при котором её клиент готов к сотрудничеству с британской стороной.
По её словам, проблемой, которая вызывает беспокойство является возможная экстрадиция в США.
«Ассанж всегда говорил, что был бы счастлив столкнуться с британским правосудием, однако без риска встретиться с американской несправедливостью», — сказала Робинсон.
Она отметила, что Ассанжу необходимы гарантии того, что он не будет экстрадирован на территорию Соединённых Штатов, где он столкнётся «с судебным преследованием».
«Мы считаем, что британское правительство вполне может обеспечить гарантии такого характера», — добавила она.
Ранее Робинсон сообщила, что адвокаты Ассанжа изучают запрос о даче показаний по делу о «вмешательстве» России в американские выборы.
11 сентября в Швеции заявили, что если Джулиана Ассанжа экстрадируют в Швецию, его ждёт расследование. При этом отмечалось, что шведская сторона не выдаст его США, пока там ему грозит казнь.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он получил политическое убежище из опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
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