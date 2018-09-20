Киргизской певице угрожают после откровенного клипа

Молодая киргизская певица Зере Асылбек снялась в клипе на свою песню "Кыз" ("девушка"), в котором предстала перед поклонниками в расстегнутом пиджаке, надетом на кружевное белье. Как сообщает "Би-би-си", теперь 19-летняя девушка получает многочисленные угрозы.

В тексте девушка защищает право любых женщин на самовыражение. "Почему я должна быть такой же, как ты и все остальные?" — спрашивает Зере, отмечая, что нужно уважать друг друга и не пытаться указывать другим, как жить. В клипе ее окружают по-разному выглядящие женщины: в хиджабах, в традиционных киргизских платьях, купальниках, с творческими стрижками.

На клип резко отреагировали в соцсетях. Если одни поддерживают Зере, то другие говорят, что она опозорила Киргизию и даже обещают "отрезать голову" певице.

Известно, что Зере уже написала заявление об угрозах в правоохранительные органы

Ранее певице Елизавете Гырдымовой (Монеточке), запретили снимать клип на песню "Нимфоманка" в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.