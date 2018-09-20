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Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
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Киргизской певице угрожают после откровенного клипа 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Молодая киргизская певица Зере Асылбек снялась в клипе на свою песню "Кыз" ("девушка"), в котором предстала перед поклонниками в расстегнутом пиджаке, надетом на кружевное белье. Как сообщает "Би-би-си", теперь 19-летняя девушка получает многочисленные угрозы.
В тексте девушка защищает право любых женщин на самовыражение. "Почему я должна быть такой же, как ты и все остальные?" — спрашивает Зере, отмечая, что нужно уважать друг друга и не пытаться указывать другим, как жить. В клипе ее окружают по-разному выглядящие женщины: в хиджабах, в традиционных киргизских платьях, купальниках, с творческими стрижками.
На клип резко отреагировали в соцсетях. Если одни поддерживают Зере, то другие говорят, что она опозорила Киргизию и даже обещают "отрезать голову" певице.
Известно, что Зере уже написала заявление об угрозах в правоохранительные органы.
Ранее певице Елизавете Гырдымовой (Монеточке), запретили снимать клип на песню "Нимфоманка" в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
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