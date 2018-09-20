Кот пришел на спецоперацию СБУ и стал понятым

В сети обратили внимание на фотографию, опубликованную 18 сентября в аккаунте Службы безопасности Украины в Facebook. На ней запечатлен сотрудник СБУ, изучающий чье-то портмоне. Перед ним разложены банковские карточки и, по-видимому, пакетики с наркотиками, а напротив него лежит кот, наблюдающий за происходящим.

«Понятой "Кот": А валерьянка есть?» — подписали снимок в пресс-службе СБУ. Служебный кот СБУ pic.twitter.com/GDaKLjCiR4— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 20 сентября 2018 г.

Так би було краще pic.twitter.com/HRIXJ8nBYu— ПідйомПеревертень (@Wishius) 20 сентября 2018 г. Позднее кадр распространился в Twitter.

В ноябре 2017 года украинское издание «Страна» писало об уголовном деле журналиста Василия Муравицкого, которого СБУ обвинила в государственной измене. Со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщалось, что сотрудники спецслужбы зафиксировали в материалах дела некоего Пампуха в качестве «неустановленного лица». Пампухом оказался кот родственников Муравицкого.