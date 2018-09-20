Ещё
Кот пришел на спецоперацию СБУ и стал понятым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17

Кот пришел на спецоперацию СБУ и стал понятым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @SecurSerUkraine
В сети обратили внимание на фотографию, опубликованную 18 сентября в аккаунте Службы безопасности Украины в Facebook. На ней запечатлен сотрудник СБУ, изучающий чье-то портмоне. Перед ним разложены банковские карточки и, по-видимому, пакетики с наркотиками, а напротив него лежит кот, наблюдающий за происходящим.
«Понятой "Кот": А валерьянка есть?» — подписали снимок в пресс-службе СБУ.
Позднее кадр распространился в Twitter.
В ноябре 2017 года украинское издание «Страна» писало об уголовном деле журналиста Василия Муравицкого, которого СБУ обвинила в государственной измене. Со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщалось, что сотрудники спецслужбы зафиксировали в материалах дела некоего Пампуха в качестве «неустановленного лица». Пампухом оказался кот родственников Муравицкого.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17305
Порошенко призвал готовиться к новой войне175
Поклонской нашли новую должность98
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году284
Семчев лишил сына невесты и дома24
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
05:11
«Шапиро, дочь офицера»: кто придумал ЧП в Солсбери
Происшествия
01:12
Порошенко призвал готовиться к новой войне
В мире Украина
03:27
В ПАСЕ озвучили позицию по Крыму
Политика
03:13
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17
В мире Статьи
02:39
Порошенко спровоцировал беспорядки
В мире Происшествия
15:57
Поклонской нашли новую должность
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение