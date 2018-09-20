Ляшко предложил перенести посольство Украины в Иерусалим

Ляшко предложил перенести посольство Украины из Тель-Авива в Иерусалим

Ранее ряд СМИ со ссылкой на посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля сообщил, что палестинское руководство поддерживает Россию в вопросе легитимности прошедшего в начале 2014 года на Крымском полуострове референдума. Позднее посол Палестины в РФ опроверг сообщения СМИ о готовности признать Крым частью РФ.

"Вчера посол Палестины выступил с заявлением о том, что Палестина собирается признать Крым российской территорией. Именно поэтому, учитывая эту ситуацию, я сейчас подписываю проект постановления Верховной рады об обращении к президенту Украины о переносе посольства Украины в государстве Израиль в Иерусалим", — сказал Ляшко во время общения журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

Соответствующее постановление пока не зарегистрировано в парламенте для его дальнейшего рассмотрения Радой.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. В апреле премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим.