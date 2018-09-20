Ещё
Порошенко нашел на Украине «тень двуглавого орла»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17

Порошенко нашел на Украине «тень двуглавого орла» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за словами многих украинских политиков скрывается желание достигнуть компромисса с российской стороной на условиях, которые будут невыгодны государству. Об этом политик сказал во время своего ежегодного послания Верховной раде, трансляцию которого ведет "112 Украина".
По словам Порошенко, на Украине много билбордов, призывающих к компромиссу с Россией.
"Чуть ли не каждый столб обсели голуби мира. Только тень от них, от голубей, словно от двуглавого", — сказал Порошенко.
Он развил метафору и заметил, что в клюве у этих птиц находятся семена мира на российских условиях.
Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что "радикально антироссийская" позиция президента Украины Петра Порошенко мешает мирным переговорам с Россией.
Газета.Ru: последние новости
Ле Пен назначили психиатрическую экспертизу Макаревич осудил власти Львова за "неумное" решение У Рады начались столкновения силовиков и митингующих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17305
Порошенко призвал готовиться к новой войне175
Поклонской нашли новую должность98
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году284
Семчев лишил сына невесты и дома24
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
05:11
«Шапиро, дочь офицера»: кто придумал ЧП в Солсбери
Происшествия
01:12
Порошенко призвал готовиться к новой войне
В мире Украина
03:27
В ПАСЕ озвучили позицию по Крыму
Политика
03:13
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17
В мире Статьи
02:39
Порошенко спровоцировал беспорядки
В мире Происшествия
15:57
Поклонской нашли новую должность
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение