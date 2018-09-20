Порошенко нашел на Украине «тень двуглавого орла»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за словами многих украинских политиков скрывается желание достигнуть компромисса с российской стороной на условиях, которые будут невыгодны государству. Об этом политик сказал во время своего ежегодного послания Верховной раде , трансляцию которого ведет "112 Украина".

По словам Порошенко, на Украине много билбордов, призывающих к компромиссу с Россией.

"Чуть ли не каждый столб обсели голуби мира. Только тень от них, от голубей, словно от двуглавого", — сказал Порошенко.

Он развил метафору и заметил, что в клюве у этих птиц находятся семена мира на российских условиях.