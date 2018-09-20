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ФБР объяснило «загадочное» закрытие обсерватории
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ФБР раскрыло причину «загадочного» закрытия обсерватории в Нью-Мексико 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Samat Jain / Richard B. Dunn Solar Telescope
Солнечную обсерваторию в американском штате Нью-Мексико закрыли из-за уборщика, подозреваемого в просмотре и хранении детской порнографии, сообщает Albuquerque Journal со ссылкой на сообщение ФБР.
В начале месяца научное учреждение закрыли без объяснения причин, что породило слухи об инопланетянах, шпионах, смертельных вспышках солнца и другие фантастические версии.
Выяснилось, что агенты ФБР, расследующие дело о распространении детской порнографии, несколько раз фиксировали сигнал о доступе к сайтам с запрещенным контентом, поступающий с компьютера в здании.
В обсерваторию пришли с обыском и обнаружили ноутбук с незаконными материалами. Сотрудники учреждения объяснили, что в те часы, когда с компьютера заходили на запрещенные сайты, к ноутбуку имел доступ только уборщик.
Компьютер конфисковали, после чего запаниковавший сотрудник клининговой компании начал нервничать и распространять слухи об орудующем в округе серийном убийце, вероятно, чтобы отвести от себя подозрения. В результате обсерваторию временно закрыли, она возобновила работу 17 сентября.
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