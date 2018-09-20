Порошенко пообещал выгнать российский флот из Крыма

«Из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота [России] в Украине. И после того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», — пообещал украинский лидер, выступая в Верховной Раде.

В начале сентября Порошенко внес в украинский парламент законопроект об изменении Конституции страны, в котором предусмотрен запрет на использование военных баз на территории Украины для пребывания воинских формирований на условиях аренды.

«В переходных положениях мы четко фиксируем, что мы изымаем норму, на основании которой в Украине пребывал Черноморский флот [России]. Оснований для этого после принятия этих конституционных изменений не будет», — указывал тогда глава государства.

Кроме того, Порошенко напомнил, что в понедельник, 17 сентября, ввел в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Теперь решение, по его словам, за Верховной Радой.

«МИД направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе — за вами, уважаемые народные депутаты», — цитирует его «Украинская правда».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.