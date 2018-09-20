Ещё
Кнайсль вспомнила танец с Путиным и пошла против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Австрии рассказала об объятиях с Путиным и поддержала санкции 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о танцах с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе и заявила, что поддерживает антироссийские санкции. Ее слова передает Deutsche Welle.
«Я его не обнимала. Мы танцевали. До этого я за всю жизнь танцевала лишь с несколькими мужчинами», — поделилась политик. «Это было спонтанно, — отметила она, комментируя приглашение Путина на свою свадьбу. — Мы и до этого встречались. Мы много раз обсуждали наши взгляды на некоторые вещи». Кнайсль также добавила, что не сожалеет о приглашении.
В интервью Deutsche Welle министр поделилась своими взглядами на отношения ЕС и Москвы.
«Я рассматриваю Россию как партнера, — сказала она, — нам нужно прагматично подходить к вопросу о сотрудничестве с Россией в Сирии».
Кнайсль подчеркнула, что поддерживает антироссийские санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
Визит Путина на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии63
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп нанес России еще один удар236
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок356
Российский космонавт увидел «дыру» в «Союзе» и поседел34
Израиль дал обещание России после крушения Ил-20178
Захарова пристыдила трусливых израильских летчиков168
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:28
Пенсионер не выдернул сорняк в огороде и получил срок
Происшествия
04:22
Киргизской певице угрожают после откровенного клипа
В мире СНГ
03:36
Южная Осетия поставила ультиматум Грузии
В мире
01:26
«Дамы окружили Путина и не выпускают»
Политика
00:56
Израиль сделал заявление по сбитому Ил-20
В мире
02:50
«Отравленных Путиным» назвали проституткой и наркоторговцем
Происшествия
01:24
Турист решил справить нужду в гейзер и поплатился
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение