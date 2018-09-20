СБУ изобразила на академии спецназовца ФСБ

Служба безопасности Украины украсила здание ведомственной академии "патриотичным" муралом с изображением казака и современного воина. Позже выяснилось, что последний является точной копией представителя спецподразделений ФСБ России.
Монументальная живопись появилась на здании в августе этого года, сообщает информагентство УНИАН. Мурал под названием "На страже безопасности Украины" открыл председатель ведомства Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины независимости государства.
Изображение бойца повторяет фотографию из страйкбольного журнала AirsoftMag. На снимке изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России.
На откровенный ляп местных силовиков обратил внимание пользователь соцсети Facebook Денис Гороховский.
"В общем, очередная перемога превратилась в зраду", — написал он на своей странице.