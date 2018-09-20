СБУ изобразила на академии спецназовца ФСБ

СБУ украсила академию в Киеве изображением бойца спецназа ФСБ

Монументальная живопись появилась на здании в августе этого года, сообщает информагентство УНИАН . Мурал под названием "На страже безопасности Украины" открыл председатель ведомства Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины независимости государства.

Изображение бойца повторяет фотографию из страйкбольного журнала AirsoftMag. На снимке изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России.

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