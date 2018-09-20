Ещё
Сирийская армия отрезала ИГ доступ к воде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийская армия отрезала ИГИЛ* доступ к воде 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, правительственная армия при наступлении в регионе Ас-Сафа уничтожила более 20 террористов.
В ходе наступления сирийской армии в регионе Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда боевики «Исламского государства»* остались без воды.
Во время боестолкновений правительственные войска уничтожили более 20 террористов ИГИЛ*, в том числе пятерых снайперов, сообщает издание Al-Masdar News.
Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики начался весной 2011 года. За пару лет противостояния террористы ИГИЛ* захватили 90% территорий Республики. При помощи России правительственная армия смогла вернуть под свой контроль захваченные районы и уничтожить экстремистов.
Провинция Идлиб на сегодняшний день остается единственной территорией, не контролируемой сирийскими властями.
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.
ТК «Звезда»: последние новости
Обнаружено место падения российского Ил-20 в Сирии Трамп назвал самую большую ошибку в истории США В Австралии после обнаруженных игл в клубнике, их стали находить в яблоках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20382
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле186
Трагедия с Ил-20. Почему Асад молчал четыре дня58
В Нальчике начались беспорядки552
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга295
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение