Сирийская армия отрезала ИГ доступ к воде

Сирийская армия отрезала ИГИЛ* доступ к воде

Кроме того, правительственная армия при наступлении в регионе Ас-Сафа уничтожила более 20 террористов.

В ходе наступления сирийской армии в регионе Ас-Сафа в провинции Эс-Сувейда боевики «Исламского государства»* остались без воды.

Во время боестолкновений правительственные войска уничтожили более 20 террористов ИГИЛ*, в том числе пятерых снайперов, сообщает издание Al-Masdar News.

Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики начался весной 2011 года. За пару лет противостояния террористы ИГИЛ* захватили 90% территорий Республики. При помощи России правительственная армия смогла вернуть под свой контроль захваченные районы и уничтожить экстремистов.

Провинция Идлиб на сегодняшний день остается единственной территорией, не контролируемой сирийскими властями.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.