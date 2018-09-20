Консерваторы пытаются отправить Мэй в отставку

Тереза Мэй может уйти в отставку уже в следующем году. Это следует из публикации издания The Telegraph.

Оно ссылается на служебную записку, которая, якобы, ходит в кругах консерваторов. По некоторым данным, руководство партии собирается предложить Мэй покинуть пост весной 2019 года, по доброй воле, без вотума недоверия, передает "Россия 24".

Недовольство связано со смягчением условий Брекзита, многие считают, что Мэй пойдет на поводу у Брюсселя. Что касается ее рейтинга, три четверти опрошенных британцев работой премьера недовольны.