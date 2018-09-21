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В Испании назвали главную угрозу для Евросоюза
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Глава МИД Испании назвал главную угрозу для Евросоюза 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Испании Жозеп Боррель предупредил, что самой большой угрозой для ЕС является ослабление многосторонности в мире из-за проводимой президентом США Дональдом Трампом политики.
"Это главная угроза для нас", — заявил глава МИД Испании в ходе выступления в Нью-Йоркском университете.
По мнению Борреля, ЕС должен "сделать шаг вперед" и "поддержать процесс для восстановления многосторонности".
"Мы хотим действовать в многостороннем мире", — заявил министр. "Поэтому нам нужно сделать то, что необходимо, чтобы создать мир, в котором будет определенный порядок", — добавил он.
В качестве примера Боррель привел решение Трампа о выходе США из глобального соглашения по климату, а также из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.
Глава МИД Испании также напомнил, что расхождения между США и ЕС "начались еще с (экс-президента США) Барака Обамы".
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