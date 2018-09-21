В Испании назвали главную угрозу для Евросоюза

Глава МИД Испании назвал главную угрозу для Евросоюза

"Это главная угроза для нас", — заявил глава МИД Испании в ходе выступления в Нью-Йоркском университете.

По мнению Борреля, ЕС должен "сделать шаг вперед" и "поддержать процесс для восстановления многосторонности".

"Мы хотим действовать в многостороннем мире", — заявил министр. "Поэтому нам нужно сделать то, что необходимо, чтобы создать мир, в котором будет определенный порядок", — добавил он.

В качестве примера Боррель привел решение Трампа о выходе США из глобального соглашения по климату, а также из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.