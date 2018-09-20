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Китай для США опаснее России
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Помпео назвал Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россия 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Susan Walsh
Китай является гораздо большей угрозой для США, чем Россия, считает госсекретарь США Майк Помпео.
"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем", — сказал Помпео в интервью Fox News, отвечая на вопрос, кто угрожает США больше — Россия или Китай. Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.
"Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай является намного большей угрозой для США", — добавил госсекретарь.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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