Китай для США опаснее России

Помпео назвал Китай гораздо большей угрозой для США, чем Россия

Китай является гораздо большей угрозой для США , чем Россия , считает госсекретарь США Майк Помпео.

"Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством Владимира Путина остается "забиякой". Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем", — сказал Помпео в интервью Fox News, отвечая на вопрос, кто угрожает США больше — Россия или Китай. Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.

"Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай является намного большей угрозой для США", — добавил госсекретарь.