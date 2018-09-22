Во Франции заявили, что ЕС еще надеется на сделку с Великобританией

Франция вместе со странами Евросоюза все еще сохраняет надежду на заключение соглашения о Brexit, однако уже готовится и к худшему сценарию "жесткого выхода" Соединенного Королевства из состава континентального сообщества. Об этом в субботу заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, выступая в эфире радиостанции France Inter.

"Мы работаем над хорошим соглашением [о выходе Великобритании из ЕС], на это направлена почти вся наша энергия, этому мы посвящаем все усилия. Оно возможно, и я в это верю, все 27 стран [Евросоюза] в это верят", — сказала министр.

При этом Луазо признала, что препятствием на пути к достижению устраивающего всех соглашения может стать позиция парламента Великобритании или Европарламента . "Я не могу исключать, что в конце концов мы не договоримся, поскольку госпожа [премьер-министр Великобритании Тереза] Мэй нуждается в поддержке своего парламента, ведь соглашение должно быть ратифицировано британским парламентом, равно как и парламентом европейским. Представим, что соглашения не будет: мы говорим, что нужно к этому готовиться, французское правительство не может обратиться к нашим соотечественникам утром 30 марта [в ночь с 29 на 30 марта 2019 года Великобритания официально выйдет из состава ЕС] и сказать, что в итоге мы ни к чему не пришли и совершенно не готовы", — заметила она.

В связи с этим, отметила Луазо, Франция со своей стороны готовится к "жесткому сценарию", и уже в ноябре на рассмотрение французского парламента правительство вынесет закон, дающий президенту полномочия подписывать указы для оперативной адаптации правовой базы к новым условиям сосуществования с Великобританией и "смягчения последствий" Brexit. "В ноябре я представлю этот закон парламенту, чтобы у нас были средства для подготовки к любым сценариям", — добавила министр.

Переговоры Великобритании с ЕС

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.