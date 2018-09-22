Ещё
«Оскорбление нации»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Унизительную позу главы Польши на фотографии с Трампом сочли оскорблением нации 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: he White House
Президента Польши Анджея Дуду высмеяли за унизительную позу на совместной фотографии с американским коллегой Дональдом Трампом во время подписания договора о стратегическом сотрудничестве. Поводом для насмешек стала публикация этого снимка менеджером по социальным сетям Ивана Шило (Іван Шыла) в Facebook с подписью «слева — президент Польши». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Польский телеканал Belsat уволил сотрудника, опубликовавшего запись, без объяснения причин. «Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно», — прокомментировал журналист.
После этого фотография набрала вирусную популярность, и поляки принялись высмеивать своего лидера за неудачно выбранную позу для снимка. Его обвинили в том, что он унизил себя и страну, склонившись над столом американского президента. В пример они приводили церемонию подписания меморандума между Трампом и Ким Чен Ыном, на которой оба лидера сидели за столом.
Пользователь Laksiej Lavončyk предложил поменять местами президентов на фотографии, добавив, что тогда бы у smm-щика проблем не было.
В соседней Белоруссии, откуда родом Шило, предложили устроить флешмоб, где граждане повторяли бы позы лидеров стран.
19 сентября лидеры США и Польши подписали совместное заявление о противостоянии «агрессивному поведению России». Они назвали Россию наиболее актуальной общей угрозой наряду с терроризмом и распространением оружия массового поражения.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не хотим изоляции России»115
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети67
Жириновский прояснил ситуацию с Поклонской79
В Польше оказались на стороне России7
В МИД отреагировал на «планы РФ помочь Ассанжу»9
Видео
00:38
Китай накажут за российское оружие
Оружие Политика
03:26
Петрову и Боширову приписали невероятные приключения в Европе
В мире Статьи
01:17
Модель из России засудят за инцидент в Солсбери
Общество Статьи
00:20
Нетаньяху дал поручение по ситуации с Россией
В мире
01:00
МЦК установило новый рекорд пассажиропотока
Новости Москвы
01:00
Пугачева показала нового молодого фаворита
Шоу-бизнес
01:19
Москвичей предупредили о грозах
Погода Новости Москвы
00:21
Собянин продлил полномочия пресс-секретаря
Новости Москвы
02:14
В Кремле прояснили нежелание Путина говорить с Асадом
Политика
02:39
«Порошенко может стать следующей жертвой отравления»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение