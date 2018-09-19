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Названы выгодные РФ сценарии украинских выборов
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Названы выгодные России сценарии украинских выборов 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
На президентских и парламентских выборах на Украине, которые состоятся в 2019 году, Россия заинтересована в консолидации политиков Юго-Востока страны. Об этом в статье на сайте Московского центра Карнеги пишет заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.
«В президентской кампании (первый тур выборов назначен на 31 марта 2019 года — прим. «Ленты.ру») — это выход во второй тур кандидата, представляющего Юго-Восток и выступающего за геополитический нейтралитет Украины», — пишет Игнатов.
Что касается парламентских выборов, которые назначены на октябрь 2019 года, то эксперт считает наиболее реалистичным сценарием завоевание партией или партиями Юго-Востока второго места по партийным спискам и, возможно, по общему количеству мандатов в Верховной Раде. В этом случае они станут главной оппозиционной силой парламента.
Политические силы Юго-Востока Украины традиционно представляют русских и русскоязычных граждан Украины. После свержения Виктора Януковича и развала Партии регионов в феврале 2014 года, позиции юго-восточных политиков были существенно ослаблены. Игнатов считает, что для них было бы логично объединиться еще до президентских выборов. Это позволило бы им вести единую кампанию с общей стратегией на президентских и парламентских выборах.
Эксперт считает, что этому может помешать ряд факторов. Во-первых, «Оппозиционный блок» объединяет представителей разных кланов, между которыми существуют противоречия. Во-вторых, из-за сложности политического процесса, партии от Юго-Востока могут договариваться дважды, перед президентскими и перед парламентскими выборами. Свою роль играет также токсичность бывших членов Партии регионов, что усложнит для них переговоры с представителями других партий.
Игнатов также считает, что Россия заинтересована в возвращении Виктора Медведчука, бывшего главы администрации президента и лидера движения «Украинский выбор», в публичную политику. Медведчук является единственным украинским политиком, который выступает за восстановление отношений с Россией, федерализацию Украины, защиту русского языка и прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.
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