ООН обеспокоил украинский законопроект

Миссия ООН обеспокоена украинским законопроектом о блокировке сайтов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине обеспокоена намерением Верховной рады дать Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) широкие полномочия по блокировке информационных интернет ресурсов, говорится в обнародованном в среду докладе наблюдателей.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предоставляет право Службе безопасности Украины без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Без решения суда ресурс можно будет заблокировать на 48 часов. Законопроект вызвал критику как со стороны оппозиции, так и власти, поэтому его рассмотрение отложили на неопределенный срок.

"УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека — ред.) обеспокоено мерами, предпринимаемыми правительством (Украины — ред.) во имя противодействия угрозам безопасности и предотвращения киберпреступлений", — говорится в докладе.

Отмечается, что речь идет о переданном на рассмотрение Рады законопроекте, который должен наделить СНБО полномочиями для блокировки информационных онлайн-ресурсов без какого-либо судебного надзора.

"УВКПЧ еще раз подчеркивает, что государства должны воздерживаться от ненадлежащего вмешательства в осуществление права на свободу искать, получать и распространять любую информацию, и напоминает, что любое ограничение свободы выражения взглядов (в частности в Интернете) должно быть соизмеримым и необходимым для достижения предусмотренной цели", — подчеркнули наблюдатели.

Ранее украинские правозащитники призвали Верховную раду страны не принимать законопроект о блокировке информационных ресурсов без решения суда.