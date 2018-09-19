Новички в городе: когда россияне наводнят Солсбери

История с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери может сделать городок Солсбери весьма популярным у российских туристов, которые обычно ограничиваются Лондоном. Но пока за время скандала турпоток из России в Британию снизился более чем на 7%, а объем продажи авиабилетов на этом направлении упал вдвое.

До этого года знания многих россиян о достопримечательностях Великобритании сводились к фразе «Лондон ис зе кепитэл оф Грейт Британ», Вестминстерскому аббатству, Биг Бену и королеве Елизавете. Продвинутые знают еще Стоунхендж. После истории с делом Скрипалей в их число вошел также Солсбери — город на юго-востоке графства Уилтшир и его готический собор со 123-метровом шпилем.

«Я думаю, когда страсти улягутся, туда начнут ездить туристы», — предположил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Пока, по данным сервиса Ту-ту.ру, 90% всех российских туристов направляются в Лондон, на втором месте по популярности Эдинбург (его выбирают 3% туристов), на третьем — Манчестер (чуть меньше 3%).

Больше всего пассажиров летят в Великобританию из Москвы (75%), Санкт-Петербурга (13%), Екатеринбурга (2%), Краснодара (2%). Чаще всего россияне приезжают в Великобританию летом, пик пассажиропотока приходится на июль и август.

Напомним, что в начале марта стало известно об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скипаля и его дочери Юлии нервнопаралитическим веществом «Новичок». Британские власти обвинили в происшедшем российские спецслужбы и начали свое расследование. На этом фоне разразился дипломатический скандал, сопровождавшийся высылкой дипломатов, новыми санкциями и обострением и так непростых отношений между Лондоном и Москвой.

Руслан Боширов. В начале сентября Британия заявила о наличии подозреваемых в деле Скрипалей. Позже были опубликованы фотоснимки двух мужчин, по версии британских спецслужб осуществивших отравление, затем видеосъемка. В Скотланд-Ярде отметили, что подозреваемые — офицеры ГРУ Александр Петров

12 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что люди с фотографии найдены в России — это гражданские лица, и предложил СМИ пригласить их на беседу.

Через пару дней мужчины появились в студии RT Маргариты Симоньян , где свое пребывание в Солсбери объясняли исключительно туристическими целями, в частности желанием увидеть своими глазами знаменитый готический шпиль.

Впрочем, пока ситуация на этом направлении складывается прямо противоположная: по данным Росстата , за первое полугодие 2018 года число выехавших в сторону Британии россиян сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 113 тысяч человек против 121 тыс. человек в 2017 году.

По данным сервиса бронирования и продажи билетов Biletix, за 9 месяцев 2018 года Лондон упал с 58 на 84 место в рейтинге самых популярных зарубежных направлений россиян, а объем продаж авиабилетов из российских городов в британскую столицу снизился вдвое.

Самым популярным в этом году месяцем для перелетов в Лондон стал март, отмечают в Aviasales. На него пришлось на треть больше бронирований, чем в остальное время. После марта спрос немного упал, констатируют в поисковом сервисе.

По данным британского посольства, с июня 2017 г. по июнь 2018 г. из 2,1 млн выданных Британией виз на россиян пришлось порядка 6% (125,9 тыс.).

«Сиюминутных желающих поехать в Солсбери мы не наблюдаем», — цитирует Барзыкина RNS. При этом он добавил, что пока российские туристы будут с опасением относиться к поездкам в Солсбери.

Британская газета Daily Telegraph со ссылкой на официальные данные отмечает, что с марта общее число посетителей города Солсбери сократилось на 12%. Глава городского совета Солсбери Мэтью Дин заявил, что туристический поток в городе остается сниженным, это в свою очередь грозит трудностями для бизнеса в Солсбери, отмечает издание.

В текущем году совокупный турпоток в Великобританию снизился из-за визовых сложностей и информационного фона, сказал вице-президент РСТ.

Великобритания наиболее востребована у самостоятельных туристов и бизнесменов из России, отмечает Аркадий Гинес , директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip. Также эта страна — популярное направление для образовательного туризма, родители отправляют сюда детей в языковые лагеря, на подготовительные курсы перед поступлением в зарубежные университеты, либо они становятся участниками программ обмена, добавляет он.

Политический фон и снижение турпотока не мешает расти ценам на авиабилеты в Лондон.

Так, по данным Aviasales, стоимость перелета из Москвы туда-обратно в этом году выросла на 10% и составляет в среднем 23 417 руб. Пересадочный рейс, например через Санкт-Петербург, может обойтись дешевле — около 8 тыс. рублей.