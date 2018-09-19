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Палестина готова признать Крым российским
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Палестина готова признать Крым российским 

ТК «Звезда» + ещё 26 19 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Палестина готова к официальному признанию Крыма частью России. Оно может последовать в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
Руководство Палестины солидарно с российским в вопросе признания законным волеизъявления граждан полуострова Крым в 2014 году. Об этом заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
Нофаль отметил, что право на самоопределение является неотъемлемым, и крымчане совершенно законно выразили свою волю. Посол также напомнил, что крымские делегации регулярно посещают полуостров, что доказывает однозначность позиции.
«Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право», — сказал Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям».
По словам дипломата, Палестина готова к официальному признанию Крыма частью России. Оно может последовать в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе, отметил посол, добавив, что палестинцы намерены продолжать контакты с жителями Крыма.
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов также отметил, что Палестина близка к признанию полуострова. Мурадов подчеркнул, что палестинский лидер Махмуд Аббас имеет полное понимание того, что Крым является российским и по-другому не будет, о чем он говорил во время личной встречи. В свою очередь, видение России относительно урегулирования ближневосточного конфликта отвечает интересам палестинского народа.
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