Палестина готова признать Крым российским

Палестина готова к официальному признанию Крыма частью России . Оно может последовать в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

Руководство Палестины солидарно с российским в вопросе признания законным волеизъявления граждан полуострова Крым в 2014 году. Об этом заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Нофаль отметил, что право на самоопределение является неотъемлемым, и крымчане совершенно законно выразили свою волю. Посол также напомнил, что крымские делегации регулярно посещают полуостров, что доказывает однозначность позиции.

«Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право», — сказал Абдель Хафиз Нофаль в интервью «Известиям»

По словам дипломата, Палестина готова к официальному признанию Крыма частью России. Оно может последовать в результате обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе, отметил посол, добавив, что палестинцы намерены продолжать контакты с жителями Крыма.