Ещё
Киев потребовал от РФ отказа от выборов в ДНР и ЛНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина потребовала от России публично отказаться от выборов в ДНР и ЛНР 

Lenta.ru + ещё 4 20 минут назад
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Вице-спикер Верховной Рады Украины и уполномоченная президента страны Петра Порошенко по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от России публично отказаться от проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках. Об этом в среду, 19 сентября, она написала в своем Facebook.
«Сегодня — заседание рабочих групп [по урегулированию конфликта] в Минске. Накануне украинские депутаты встретились с представителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и обратили его особое внимание на недопустимость проведения любых фейковых выборов, не соответствующие украинскому законодательству, на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области, термин Киева для обозначения неподконтрольных территорий — прим. «Лента.ру»)», — сообщила она.
Геращенко добавила, что депутаты обратились к Сайдику с просьбой поставить вопрос о недопустимости выборов, запланированных на ноябрь текущего года, а также заявили, что Киев ожидает реакции Москвы относительно этого вопроса.
«Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения "выборов" и публичного отказа от реализации кремлевского сценария. Ожидаем, что именно эта тема должна быть ключевой на [заседании] сегодня», — подчеркнула Геращенко.
13 сентября агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в республиках сообщило, что решение о проведении выборов в ДНР и ЛНР было принято буквально в течение суток после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Собеседник агентства в администрации главы ДНР поведал, что «решение принималось в Кремле и было спущено сверху».
Выборы глав ДНР и ЛНР, а также Народных советов республик назначены на 11 ноября.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20247
«Путин направил сигнал Израилю»337
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль705
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов56
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах82
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение