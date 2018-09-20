«Близорукость Киева»

На Украине предупредили о последствиях непродления договора о дружбе с Россией

Решение Киева о непродлении договора о дружбе с Россией может навредить Украине . Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки страны генерал армии Николай Маломуж . Как подчёркивают эксперты, аргумент генерала о том, что договор якобы может дать основу для претензий Украины на Крым , несостоятелен. Аналитики обращают внимание на то, что от разрыва дружественных связей пострадают граждане Украины, поскольку документ регулировал «весь комплекс отношений между странами».

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж прокомментировал намерение Киева не продлевать договор о дружбе с Россией. По его словам, этот шаг может создать проблемы для самой Украины. В частности, он указал на то, что в соответствии с договором Крым юридически входит в состав Украины и признан Россией, разрыв же договорённости аннулирует этот пункт.

«Здесь всё же надо иметь твёрдую юридическую базу, а мы даём поводы им ссылаться на то, что мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договора», — пояснил Маломуж.

Кроме того, прекращение действия договора о дружбе с Россией может привести к обострению ситуации в Донбассе, считает генерал. При этом он заверил, что «глобальной войны не стоит ожидать», но может увеличиться число провокаций.

Эксперты отмечают, что непродление договора о дружбе с Россией принесёт Украине много неудобств, но на ситуацию с Крымом уже никак повлиять не сможет.

«Вопрос по Крыму для России уже решён, что бы ни думали в Киеве, в ООН или где-то ещё. И все здравомыслящие люди в мире это понимают. И сохранение этого договора или его отмена никак на этот вопрос не повлияет», — подчеркнул политолог Владимир Корнилов.

В 2014 году Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведённого на полуострове в строгом соответствии с международным правом. Позже президент России Владимир Путин заявил, что «для Российской Федерации этот вопрос закрыт».

17 сентября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

19 сентября глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев уведомит Москву о своём решении в пятницу, 21 сентября.

«Мы на этой неделе формально вышлем России наше сообщение о непродлении. Думаю, что в пятницу вышлем», — заявил министр.

Как полагают аналитики, российская сторона никак не пострадает от такого решения Украины.

Более того, как напоминает Корнилов, ещё в 1990-е некоторые политологи отмечали, что для России это соглашение не слишком выгодно. С момента подписания договорённостей РФ несколько раз пользовалась лишь одним пунктом, который говорит об «обязанности сторон не вступать в какие-то блоки, альянсы, которые бы угрожали безопасности другой стороны». Однако Киев не принимал его во внимание — украинские политики неоднократно заявляли о желании Украины вступить в НАТО

Бытовые неудобства

Политический аналитик Владимир Джаралла также считает, что Киев поступает недальновидно, не продлевая договор о дружбе с РФ.

«Не удивлюсь, если выяснится, что ни президент Украины, ни его министры сам договор целиком не читали. Подобная близорукость для них весьма характерна. В отношении же территориальных споров вполне очевидно, что договор убирал целый ряд вопросов по флоту, по территориям, а теперь получается, что это прекращает своё действие и, следовательно, есть юридические нюансы», — пояснил эксперт.

В первую очередь юридические аспекты касаются повседневной жизни граждан: например, договорённостей о признании дипломов, решения вопросов о собственности, о пребывании на территории другого государства, нотариальных нюансов.

«Весь комплекс отношений между странами регулируется этими документами, и все они опираются на договор о дружбе между Россией и Украиной», — подчеркнул Владимир Джаралла, добавив, что утерян фундамент в отношениях между Россией и Украиной.

Обе страны с момента непродления договора будут руководствоваться своим национальным законодательством. Как подчёркивают политологи, это отразится на жизни граждан. Также на Украине говорят о возможном ограничении транспортного сообщения.

«Всё это результаты глупости украинских властей, их ненависти и националистического режима, а также исключительно использования этих вопросов во внутриполитической борьбе. Опять Украина оказывается в роли стрелка, который прострелил сам себе ногу», — заключил политический эксперт.

В МИД России назвали решение украинской стороны деструктивным. По оценке российского внешнеполитического ведомства, Киев «демонстрирует готовность с лёгкостью разрушать всё то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями общих предков».

Договору о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве России и Украины уже более 20 лет, он был заключён в 1997 году. В документе закрепляется стратегическое партнёрство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».