Украину объявили форпостом западной цивилизации

В Киеве объявили Украину форпостом западной цивилизации

Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе объявила Украину "форпостом западной цивилизации". С таким заявлением она выступила в эфире телеканала "Прямой".

По словам Климпуш-Цинцадзе Киев должен закрепить в законодательстве курс в НАТО и ЕС, чтобы получить "внутреннюю мотивацию и дополнительные механизмы, чтобы мы максимально эффективно использовали этот шанс". Министр не уточнила, о чем идет речь.

"Своей волей, тем, что мы сознательно начали защищаться от российского нашествия, мы стали форпостом западной цивилизации", — продолжила Климпуш-Цинцадзе.

Она посетовала, что западные партнеры привыкли видеть Украину совсем в другом качестве.

"Нас раньше хотели сделать то мостом, то какой-то серой зоной, а мы, наконец, определились для себя, и я думаю, что это определение воспринимают как страны Европейского союза, так и НАТО", — сказала премьер-министр.

При этом Климпуш-Цинцадзе признала, что на Западе "нет общей позиции" касательно сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

Действующая киевская власть в течение долгого времени пытается придерживаться "проевропейского" курса. Так, начале сентября президент страны Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины".

При этом, как заявил еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан , говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Он обратил внимание на то, что сначала страна должна сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2016 году вступление в НАТО было определено целью внешней политики страны. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. По словам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, для вступления в военно-политический блок Украине необходимо достигнуть соответствия ряду критериев, на реализацию которых уйдет много времени.

По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.