Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17

Грузины вбросили нелепую версию гибели малайзийского «Боинга»

Новая версия о причинах катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом, вброшенная Грузией , сводится к следующему. «Бук» действительно был украинским, но его продали в Грузию, а оттуда его вывезли «российские оккупанты». Именно поэтому ракета имеет украинские номера — но принадлежала якобы все же России . В этой трактовке событий есть несколько очень слабых мест.

Сразу после пресс-конференции представителей Минобороны РФ о природе и судьбе зенитной ракеты, сбившей малайзийский Боинг над Донбассом, на Украине началось формирование оправдательных версий. Цель их была проста — опровержение данных российской стороны. Помощь быстро пришла из наиболее дружественному нынешнему киевскому режиму организма — из Грузии. Там с удовольствием озвучили лежавшую на поверхности версию.

Известный грузинский блогер «Сухуmu» высказал предположение, что злополучная ракета была продана Украиной Грузии в 2006 году, а в 2008-м ее якобы захватили российские войска вместе с украинскими «Буками», как следствие — вывезли в Россию. Публикация снабжена обилием фотографией и сканами нескольких документов.

Эта «версия» была активно подхвачена украинскими СМИ, а также « Радио «Свобода» «Эхо Москвы» . Впрочем, там предпочитают использовать версию «Сухуmu» как запасную, ориентируясь на позицию голландских блогеров и линию группы Bellingcat и их «российских» (по паспорту) сообщников из так называемой Conflict Intelligence team. Согласно их утверждениям, вина России давно доказана и не требует никакой новой доказательной базы.

Что до стран Запада, пресс-конференция российских военных была ими либо проигнорирована, либо прокомментирована в духе «это все русская пропаганда и фальсификация» без разбора фактов. Таковы реалии информационной войны, в которой утеряна сама возможной логической коммуникации.

Блогер «Сухуmu», также известный как «посол Грузии в ЖЖ», специализируется на кибервойнах и сделал себе «имя» на серии скоординированный атак на отдельные российские сайты и аккаунты в социальных сетях в 2008 и 2009 годах. Впоследствии он переключился на «документирование страданий грузинского народа в Абхазии и Южной Осетии».

В офллайне это молодой мегрел из хорошей семьи, Георгий Джахая. Он сын академика АН Грузии Леонида Джахая, беженца из Абхазии и автора космологической концепции рождения и эволюции метагалактического вещества в масштабах наблюдаемой Метагалактики (R=1028см), в которой вводится понятие метагалактического вакуума как субквантового уровня материи. Не надо пытаться все это понять, достаточно просто запомнить, что в радиусе R от центра Метагалактики располагается «пояс жизни», где теперь находится наша галактика — Млечный путь.

В целом Джахая излагает общеизвестные факты: да, в нулевых годах Украина продала Грузии большое количество оружия через «Укрспецэкспорт» и даже была основным поставщиком (наряду с Болгарией). Блогер приводит скан распоряжения тогдашнего премьера Украины Юрия Еханурова от 2006 года о выводе из состава ВСУ дивизиона «Буков» («та ракет до нього»), срок годности которых истек, и передаче этого бракованного дивизиона Грузии. Вполне нормальная история. Та же Болгария и вовсе поставляла в Грузию для батальонных и ротных минометов бракованные мины, которые не взрывались и вгрызались в асфальт вместо того, чтиобы от него отскакивать.

То же — с аналогичной украинской продукцией. Но на Украине было принято (в основном в коррупционных целях) объявлять бракованными и устаревшими целые арсеналы и танковые полки для их дальнейшей перепродажи. Однако продажа Грузии целого дивизиона «Буков» в итоге наделала шума, поскольку выяснилось, что западное направление ПВО Украины оказалось попросту разрушенным. Никто нападения со стороны Венгрии, конечно, не ждал, но сама идея коммерческого разоружения целого стратегического направления даже украинцам показалась странной.

В распоряжении Еханурова про «Буки» нет никаких локализующих сведений. Не указано ни подразделение, из состава которого выводится передаваемый Грузии просроченный дивизион, ни точные данные отдельных установок, тем более, конкретных ракет.

Далее идут несколько похожих документов и открытые данные организаций по контролю за торговлей вооружениями (например, SIPRI), которые тоже подтверждают продажу «Буков» Грузии. Но подтверждать это и не нужно.

Абхазские солдаты приветствовали захват грузинских гаубиц в Кодорском ущелье криками «Украина!», посмотрев на их заводские номера.

Иногда все это стреляло. Именно из украинских «Буков» и украинскими же расчетами были сбиты несколько российских самолетов. Говорят, что не все члены этих расчетов (они были из Галиции и Закарпатья) дожили до наших дней, но, может быть, врут.

Также Джахая публикует фотографии с «Буками». На нескольких из них пусковая установка без бортового номера установлена на тягаче с грузинскими военными номерами. Джахая объясняет: российские войска захватили военно-воздушную базу в Сенаки и теперь вывозят оттуда «Буки». Действительно, дабы избежать дальнейших агрессивных действий со стороны Грузии, все ее тяжелое вооружение, героически брошенное где попало, были конфисковано как трофей. Но вывозили его не на тягачах с грузинскими номерными знаками — это просто бред.

Наконец, главное: в грузинской версии событий полностью отсутствует доказательная база. Все заинтересованные лица знают, что Украина продавала грузинам оружие, но Джахая не приводит ни номера ракет, ни номера частей. Нет никакой связи между сбившей Боинг ракетой, предъявленными бумагами и аналитическими выкладками шведских статистиков. Есть обычное для современной Грузии бездоказательное утверждение: русские все увезли с базы в Сенаки, а больше ничего и доказывать не надо, поскольку «цивилизованный мир» и так должен понимать, что русские во всем виноваты.

Но в Минобороны Грузии наверняка есть копии спецификации по контрактам с Украиной. Там должны быть прописаны номера изделий. Покажите, раз такие грозные.

Это примитив — и это обычный уровень для всех, кто сталкивался с грузинской пропагандой длительное время. Люди не затрудняют себя поиском доказательной базы, а фабрикуют легкие поделки, которые с удовольствием поглощает подготовленное общественное мнение. В это верят в самой Грузии. Верят на Украине, а также на радио «Свобода» и «Эхо Москвы».

Приятно осознавать, что многие другие — не верят.