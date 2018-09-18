Папа Римский назвал секс «даром Божьим»

Папа Римский призвал молодых людей готовиться к сексу

«Сексуальность — не табу. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет вас к вечной жизни», — пояснил понтифик.

Он призвал молодых людей оберегать свою сексуальность и «готовиться к этой любви», которая будет частью их жизни.

Франциск осудил порнографию как часть «индустрии лжи» и назвал ее «сексом, отделенным от любви». Папа согласился с тем, что человек по своей слабости и духовным недостаткам не всегда следует по «очень красивому пути», под которым подразумевается связь между мужчиной и женщиной.

В июле Ватикан разрешил женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, не хранить девственность.

«Призыв дать клятву в девственной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности», — отмечено в документе Святого престола.

Девственность перестала быть необходимым условием для прохождения обряда посвящения.