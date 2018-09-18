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В Сирии заговорили об одной крови с Россией
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В Сирии после уничтожения Ил-20 заговорили об одной крови с Россией 

Lenta.ru + ещё 9 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари выразил соболезнования Москве в связи с гибелью самолета Ил-20 с 15 российскими военнослужащими, который был сбит сирийскими средствами противовоздушной обороны. Дипломата цитирует РИА Новости.
«Российские мученики в Сирии — это мученики Сирии, с одной с нами кровью, одним врагом, одной победой — против одного терроризма», — сказал он.
Соболезнования российской стороне в связи с произошедшим также выразили госсекретарь США Майк Помпео и постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
Гибель Ил-20, в которой Москва видит вину Израиля, стала главной темой телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Последний высказал готовность передать РФ всю информацию о произошедшем и направить в Москву командующего ВВС Амикама Норкина.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Минобороны России, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на бору было уничтожено. Глава ведомства Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию и действующих на ее территории иранских военных и бойцов шиитского движения «Хезболла». Российский президент назвал гибель Ил-20 «цепью трагических случайностей».
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