В Киеве задержали «близкого к Кадырову» россиянина

СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина

"Спецслужба получила оперативную информацию о том, что в Украину заезжают лица, близкие к режиму Кадырова. Но поскольку выяснилось, что речь идет о вымогательстве, то это передали в Нацполицию. И они провели задержание", — цитирует СБУ агентство УНН.

По данным полиции Киева, правоохранители проверили автомобиль, в котором, по полученной информации, находились запрещенные предметы. Во время проверки правоохранители установили личность водителя.

По данным полиции, в салоне автомобиля находились двое молодых людей, 1994 и 1996 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".