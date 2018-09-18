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В Киеве задержали «близкого к Кадырову» россиянина
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СБУ заявила о задержании «близкого к Кадырову» россиянина 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Фото: Reuters
Украинские правоохранители задержали в Киеве гражданина России, близкого к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, заявила во вторник пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ).
"Спецслужба получила оперативную информацию о том, что в Украину заезжают лица, близкие к режиму Кадырова. Но поскольку выяснилось, что речь идет о вымогательстве, то это передали в Нацполицию. И они провели задержание", — цитирует СБУ агентство УНН.
По данным полиции Киева, правоохранители проверили автомобиль, в котором, по полученной информации, находились запрещенные предметы. Во время проверки правоохранители установили личность водителя.
По данным полиции, в салоне автомобиля находились двое молодых людей, 1994 и 1996 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".
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