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Туристы в Солсбери испугались «Новичка»
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Туристы в Солсбери испугались «Новичка» 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В британском Солсбери стало меньше туристов после «отравления» бывшего офицеру ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. С марта 2018 года посещаемость сократилась на 12 процентов.
После нового случая отравления нервнопаралитическим веществом «Новичок» туристический бизнес в опасности, заявил глава городского совета Солсбери Мэтью Дин.
Инцидент случился 16 сентября в ресторане Prezzo. Жертвами отравление стали двое русских посетителей. Британская пресса также сообщает и о других случаях отравления «Новичком» в Солсбери, информирует «Газета.ru»
Ранее News.ru сообщал, что один из пострадавших в ресторане в британском Солсбери находится при смерти. Правоохранительные органы пока не отбрасывают версию преднамеренного отравления.
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