Ещё
Додон призвал правительство уйти в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль

Додон призвал правительство уйти в отставку 

ТАСС + ещё 4 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Молдавии Игорь Додон призвал сформированное правящей Демократической партией правительство Павла Филипа уйти в отставку, чтобы назначить досрочные выборы в парламент. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook, комментируя объявленные днем ранее перестановки в кабинете министров.
"Я не понимаю, зачем вводить изменения в состав правительства, когда до выборов остались считанные месяцы. Люди хотят, чтобы это правительство и парламентское большинство ушли совсем. Если бы демократы действительно слышали граждан, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы, чтобы не тянуть до февраля", — отметил глава Молдавии.
"Я жду, чтобы в отставку ушло все правительство, состоялись парламентские выборы и были сформированы новое парламентское большинство и новое правительство", — заявил он.
По предложению премьер-министра, вместо Ливиу Волконовича министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды должен возглавить Николай Чубук, а Светлану Чеботарь на посту главы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты заменит Сильвия Раду, которая ранее исполняла обязанности мэра Кишинева. Президент сообщил, что подпишет указы об отставке двух министров, но по поводу назначений "возникли вопросы".
Чеботарь и Волконович продержались на своих постах меньше года. Во вторник председатель контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк отметил, что оба министра хорошо работали, но в этих ведомствах необходима большая эффективность. Он объяснил, что партии важно реализовать начатые проекты до парламентских выборов в феврале 2019 года.
ТАСС: последние новости
Полиция Великобритании: пострадавшие в ресторане в Солсбери не были отравлены "Новичком" Министр обороны Великобритании раскритиковал доклад Минобороны РФ по Boeing CNN: США не участвовали в обстреле Латакии, во время которого пропал самолет РФ
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль465
Ещё одна страна поддержала Россию по Крыму462
Грузины вбросили нелепую версию гибели MH-17173
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20100
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия53
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение