Додон призвал правительство уйти в отставку 

Президент Молдавии Игорь Додон призвал сформированное правящей Демократической партией правительство Павла Филипа уйти в отставку, чтобы назначить досрочные выборы в парламент. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook, комментируя объявленные днем ранее перестановки в кабинете министров.
"Я не понимаю, зачем вводить изменения в состав правительства, когда до выборов остались считанные месяцы. Люди хотят, чтобы это правительство и парламентское большинство ушли совсем. Если бы демократы действительно слышали граждан, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы, чтобы не тянуть до февраля", — отметил глава Молдавии.
"Я жду, чтобы в отставку ушло все правительство, состоялись парламентские выборы и были сформированы новое парламентское большинство и новое правительство", — заявил он.
По предложению премьер-министра, вместо Ливиу Волконовича министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды должен возглавить Николай Чубук, а Светлану Чеботарь на посту главы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты заменит Сильвия Раду, которая ранее исполняла обязанности мэра Кишинева. Президент сообщил, что подпишет указы об отставке двух министров, но по поводу назначений "возникли вопросы".
Чеботарь и Волконович продержались на своих постах меньше года. Во вторник председатель контролирующей парламент и правительство Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк отметил, что оба министра хорошо работали, но в этих ведомствах необходима большая эффективность. Он объяснил, что партии важно реализовать начатые проекты до парламентских выборов в феврале 2019 года.