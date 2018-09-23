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Трамп готов встретиться с Роухани
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Помпео: Трамп готов встретиться с Роухани на Генассамблее ООН 

ТАСС + ещё 19 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, если переговоры с иранской стороной будут носить конструктивный характер. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу Fox News.
Журналист спросил главу Госдепартамента, готов ли Трамп встретиться в Нью-Йорке с Роухани. "Президент был предельно ясен. Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести", — отметил госсекретарь.
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