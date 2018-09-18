Злой гений Украины пошел на сделку со следствием

Держись, Киев. Злой гений Украины Манафорт пошел на сделку со следствием

Американский политтехнолог, экс-консультант Януковича Пол Манафорт признал себя виновным в лоббировании иностранных интересов и отмывании денег. Намеченный на 17 сентября второй процесс против него не состоялся. Теперь Манафорт может многое рассказать об Украине

Признание себя виновным по части обвинений позволит Манафорту сократить потенциальный приговор: избежать заключения сроком в 80 лет. Сейчас ему «светит» 10 лет и штраф до $500 тысяч, но Манафорта вполне могут и помиловать.

Представители политтехнолога говорят, что на сделку со следствием Манафорт пошел ради своей семьи. Его адвокат Кевин Даунинг сообщил, что Манафорт хочет быть уверенным, что «его семья в порядке, и родные смогут спокойно жить».

Не Россия, а Украина

В августе политтехнолога уже признали виновным по 8 пунктам обвинения, среди которых — банковское и налоговое мошенничество. На втором процессе обвинения должны были быть серьезнее: заговор против США , ложь под присягой, отмывание денег. Прокуроры заявляли, что собрали 1,5 тысячи улик против Манафорт.

Но того, чего искали, не нашли — «российского следа» в деле нет. Следователям не удалось поставить под удар президента Дональда Трампа , у которого Манафорт недолго работал главой предвыборного штаба. Зато в деле — длинный украинский след: на скамью подсудимых политтехнолога привела в том числе работа на Партию регионов и украинских политиков, за которую он получил около 60 миллионов долларов.

В Белом доме заявили, что сделка Манафорта с ведущим его дело специальным прокурором Мюллером не связана с расследованием дела о предполагаемом «вмешательстве» в президентские выборы.

«Эта сделка не имеет ничего общего с президентом или его победной избирательной кампанией», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Что может рассказать Манафорт

Противники президента Трампа в США и по всему миру ждут от Манафорта откровений о «вмешательстве» России в американские выборы, но вряд ли дождутся, говорят эксперты.

Скорее дело ограничится Украиной: сколько денег политтехнолог получил от украинских политиков, какие советы им давал, как пытался дискредитировать оппонентов Януковича. Наверняка речь пойдет и о коррупционных схемах на Украине, в которых Манафорт точно успел разобраться за время работы в Киеве.

Также экс-советник украинского президента может сообщить о своих тайных банковских счетах за границей США, и, возможно, о каналах финансирования избирательной кампании Трампа.

Опасное помилование для Трампа

Близкие к Трампу люди, его советники и помощники, допускают, что президент США помилует Манафорта по части обвинений. Прежде Трамп возмущался, что с политтехнологом «обходятся хуже, чем с Аль Капоне ».

Тем более у Трампа уже есть опыт помилования: в 2017 году он дал волю шерифу Аризоны Джо Арпайо, своего политическому стороннику. Арпайо тогда обвиняли в неуважении к суду. Но нужно учитывать, что дело Манафорта — громкое и резонансное. Если Трамп помилует политтехнолога, противостоящие президенту демократы точно обвинят его в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию.

В то же время адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что Трамп не обеспокоен тем, что Манафорт согласился на сделку со следствием.

«Мы видим причину, по которой он может это сделать. Какая потребность еще в одном суде?», — сказал Джулиани и добавил, что не верит в то, что признание вины Манафорта уничтожит его шансы на помилование.

Скандальные клиенты Манафорта…

Около 100 дней был главой избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Но помимо американских клиентов, не отказывался Манафорт подзаработать и за рубежом. Сообщалось о его работе с филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом , президентом Демократической Республики Конго Мобуту Сесе Секо, лидером ангольских повстанцев Жонашем Савимби.

А еще Манафорт консультировал кандидата в президенты Франции Эдуара Балладюра. Его компания, как выяснило следствие, финансировалась за счет денег, незаконно полученных от пакистанцев при продаже им подлодок французского производства.

…и печальный опыт Украины

Для Украины американский политтехнолог оказался злым гением. Вряд ли он сознательно вредил стране — нет, скорее просто выполнял заказ политиков и олигархов, старался привести и удержать их у власти. Но фактически его советы привели к развалу страны, гражданской войне, обнищанию населения.

Украина не выдержала реализации старого политического принципа «разделяй и властвуй». За годы независимости с 1991 по 2013 год властям удавалось маневрировать между Россией и Западом. Балансировать интересы совершенно разных Запада и Центра с одной стороны, и Юго-Востока — с другой.