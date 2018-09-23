Корабли ВМС Украины появились у берегов Крыма

Корабли ВМС Украины вошли в российскую исключительную экономическую зону, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму

Отмечается, что украинские суда "Донбасс" и буксир "Корец" находятся у берегов полуострова. В погрануправлении рассказали, что корабли следуют в северо-восточном направлении.

В ведомстве также подчеркнули, что российские суда береговой охраны отправились сопровождать украинские корабли "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России ".

Азовское море

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море. В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году. Как отметил кандидат политических наук Михаил Ненашев , Киев с таким же успехом может вынашивать планы по строительству военно-космической базы на Марсе. По его словам, Украина не обладает нужными кадрами, которые могли бы строить большие корабли и причальные сооружения. При этом он также отметил, что Азовское море мелководное и гораздо больше подходит для рыболовства и туризма, нежели для строительства военных баз.

"В течение четырех лет остатки военно-морских сил Украины находятся в Одессе, где так и нет военно-морской базы с соответствующей пирсовой зоной и инфраструктурой", — заявил Ненашев.

Глава МИД Украины Павел Климкин , в свою очередь, заявил о наличии "секретного плана" по Азовскому морю, согласованного с западными партнерами Киева. Конкретные меры, которые этот план предусматривает, дипломат называть не стал. Министр также обещал пересмотреть договор о статусе моря. По его словам, Киев может добиться успеха в ситуации вокруг Азовского моря исключительно благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях". При этом он также подчеркнул необходимость увеличения военного присутствия ВСУ в Азовском море.

Украинская сторона неоднократно жаловалась на длительные проверки судов российскими пограничниками. По словам киевских чиновников, в среднем они длятся 33 часа. В то же время в Москве отмечали, что все действия пограничников соответствуют международному морскому праву. Российская сторона также обращала внимание на отсутствие претензий со стороны судовладельцев. В МИД России подчеркивали, что проверки направлены на обеспечение государственной безопасности.