Как Елизавета II едва не провалила британского агента

Daily Mail рассказала, как Елизавета II едва не сорвала спасение британского агента от КГБ

План по спасению британского двойного агента Олега Гордиевского из тюрьмы КГБ чуть было не обернулся провалом, пишет Daily Mail. Поскольку нужно было срочно получить на это согласие Маргарет Тэтчер , её советнику Чарльзу Пауэллу пришлось мчаться в Шотландию, где премьер-министр находилась вместе с королевой Елизаветой II . Однако Пауэллу пришлось прождать 20 минут у ворот замка из-за того, что королеве захотелось немедленно достать видеомагнитофон, чтобы не пропустить телесериал.

План по спасению британского двойного агента был практически сорван из-за того, что королеве Елизавете II захотелось достать видеомагнитофон, чтобы не пропустить повторный показ телесериала «Папашина армия», сообщает Daily Mail.

Офицер КГБ Олег Гордиевский, который был завербован Великобританией, находился в тисках Советского Союза и нуждался в немедленном спасении Секретной разведывательной службой МИД Великобритании.

Но операция не могла начаться без согласия премьер-министра Маргарет Тэтчер, которая в тот момент находилась вместе с королевой в замке Балморал.

Как отмечает британское издание, советнику Тэтчер Чарльзу Пауэллу, которому премьер-министр доверяла больше всего, пришлось мчаться в Шотландию, чтобы получить её согласие. Из-за того что эта операция была сверхсекретной, о ней нельзя было говорить по телефону.

«Она была настолько секретной, что я потом с трудом смог получить назад свои расходы», — отметил он.

Однако, когда Пауэлл приехал в замок, конюший остановил его и заставил ждать 20 минут у ворот, пока сам он пытался выяснить по телефону, где находится видеомагнитофон, принадлежавший матери королевы, пишет Daily Mail.

Затем Пауэлл подвергся жёсткому допросу со стороны личного секретаря королевы Филипа Мура, который пытался выяснить, почему тот явился без предупреждения.

Советник заявил, что он не может сказать, почему здесь находится, потому что это было совершенно секретно. На что Мур ответил следующее:

«Мы не можем позволить людям околачиваться вокруг особняка Балморал, не зная, зачем они здесь».

В конце концов Пауэлл попал к Тэтчер, которая дала согласие на проведение операции Pimlico — смелой попытки вызволить Гордиевского из тюрьмы КГБ, утверждает Daily Mail.