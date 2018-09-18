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Япония ждёт от КНДР шагов по денуклеаризации
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Япония ждёт от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, заявил Суга 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Япония ожидает, что в результате встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына Северная Корея перейдет к конкретным шагам по выполнению предыдущих договоренностей, сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
"Важно, чтобы достигнутые Северной Кореей и США договоренности, включая обещания, данные Северной Кореей для полной денуклеаризации, были осуществлены. Мы надеемся, что саммит Южной и Северной Кореи приведет к конкретным шагам", — сказал генеральный секретарь.
Межкорейский саммит начался во вторник в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году. Как сообщалось ранее, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы денуклеаризации, а также возможности возобновления американо-северокорейского диалога. Вечером во вторник пройдет концерт и прием в честь южнокорейского президента, в среду состоится второй раунд переговоров и совместное заявление.
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