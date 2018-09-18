Япония ждёт от КНДР шагов по денуклеаризации

Япония ждёт от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, заявил Суга

"Важно, чтобы достигнутые Северной Кореей и США договоренности, включая обещания, данные Северной Кореей для полной денуклеаризации, были осуществлены. Мы надеемся, что саммит Южной и Северной Кореи приведет к конкретным шагам", — сказал генеральный секретарь.

Межкорейский саммит начался во вторник в Пхеньяне. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в этом году. Как сообщалось ранее, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы денуклеаризации, а также возможности возобновления американо-северокорейского диалога. Вечером во вторник пройдет концерт и прием в честь южнокорейского президента, в среду состоится второй раунд переговоров и совместное заявление.