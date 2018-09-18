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Макрона распекли за советы по поиску работы
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Макрона распекли за советы по поиску работы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за советы по поиску работы. Об этом пишет The Local.
Во время мероприятия на Елисейских полях Макрон заговорил с садовником, тот пожаловался на сложности трудоустройства. «Мне 25 лет, я отправляю свои резюме повсюду, но это ни к чему не приводит», — сказал он. В ответ президент заявил: «Если вы действительно хотите этого и достаточно мотивированы, то [обратите внимание на] отели, рестораны, стройки, куда бы я ни пришел, везде говорят, что ищут сотрудников». Он добавил, что смог бы найти мужчине работу, перейдя улицу.
В ответ мужчина сказал, что понял президента и поблагодарил его.
Однако критики французского лидера, которого в стране часто называют «президентом богачей», раскритиковали совет. «Полнейшая отстраненность от французских реалий», — приводит слова одного из пользователей соцсетей газета.
«Как может кто-то проявить столько презрения, невежества и отсутствия сочувствия за 30 секунд?» — написал другой.
По информации властей, во Франции рестораны и гостиницы готовы предоставить около 100 тысяч рабочих мест. Предприятия обращались к президенту с просьбой дать легальный статус большему числу иммигрантов, чтобы заполнить рабочие места.
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